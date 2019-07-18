2019/07/18 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر للناقد والكاتب "حمدي العطار"كتابه الجديد (قراءات نقدية في الخطاب الروائي ) ،عن دار لارسا للنشر والتوزيع وضم 50 قراءة نقدية لمجموعة من الروايات العراقية المهمة.

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