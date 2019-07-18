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شاهد بالفيديو.. تراجع نسب نجاح الدراسة المتوسطة يكشف تدني التعليم في المدارس الاهلية


شاهد بالفيديو.. تراجع نسب نجاح الدراسة المتوسطة يكشف تدني التعليم في المدارس الاهلية
2019/07/18 | 08:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: SWheOyaU2Ac

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