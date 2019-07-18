الولايات المتحدة تستبعد تركيا من برنامج مقاتلات أف 35

2019/07/18 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قررت الولايات المتحدة استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات “أف 35″، بعد تسلم أنقرة الأجزاء الأولى من برنامج الدفاع الروسي “أس 400”.وتقول واشنطن إن “مقاتلات أف 35 لا يمكنها أن تتعايش مع منصة روسية لجمع المعلومات الاستخباراتية سيتم استخدامها لمعرفة قدراتها المتطورة”.وبدأت روسيا تسليم نظامها الدفاعي المتطور أس 400 إلى

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