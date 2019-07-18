نقل جثمان الدبلوماسي التركي من اقليم كوردستان الى بلاده

2019/07/18 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل جثمان نائب القنصل التركي العام في مدينة اربيل فجر اليوم الخميس الى اراضي بلاده.

والدبلوماسي يُدعى "عثمان كوسه" يبلغ من العمر 36 عاما وهو اب لطفلين.

ونقلت السلطات التركية جثمان الدبلوماسي فجر اليوم من اربيل الى تركيا.

ومن المقرر ان تجري مراسم رسمية يحضرها مسؤولون اتراك كبار بينهم وزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو لكي يوارى الدبلوماسي الثرى الى مثواه الاخير.

وقتل الدبلوماسي التركي ومعه مواطنين اثنين من اقليم كوردستان بهجوم مسلح وقع بعد ظهر امس الاربعاء داخل مطعم وسط مدينة اربيل .

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