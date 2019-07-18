2019/07/18 | 08:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
واوض...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو: اندلاع حريق في مستودع للاسلحة في اربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - اربيل
افاد مصدر امني في اربيل ، الخميس 18 تموز 2019، باندلاع حريق في مستودع للاسلحة في المدينة.
واوض...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو: اندلاع حريق في مستودع للاسلحة في اربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو: اندلاع حريق في مستودع للاسلحة في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).