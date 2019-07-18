بالفيديو: اندلاع حريق في مستودع للاسلحة في اربيل

2019/07/18 | 08:52

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بغداد اليوم - اربيل

افاد مصدر امني في اربيل ، الخميس 18 تموز 2019، باندلاع حريق في مستودع للاسلحة في المدينة.

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