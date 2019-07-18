قيادي كردي لـ

2019/07/18 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وصف القيادي في حركة التغيير الكردية، صابر إسماعيل، عملية الهجوم التي تمت ضد دبلوماسيين اتراك بانه "عمل ارهابي"، مشيرا الى، ان "التحقيقات الامنية

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