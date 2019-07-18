عاجل .. رسميا .. متظاهروا البصرة يؤجلون تظاهراتهم الى يوم السبت ويقاطعون تظاهرات الحكمة

2019/07/18 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناشطون ومتظاهروا البصرة رسميا، مقاطعة التظاهرات التي اعلنها تيار الحكمة يوم غد في البصرة وبعدد من المحافظات.

وقال الناشط المدني مرتضى الكركوشلي، لـ "العهد نيوز"،

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