2019/07/18 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حمل عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية اسعد العبادي، الخميس، وزارة الداخلية مسؤولية دخول العمالة الاجنبية الى البلاد بطرق غير قانونية، موضحاً ان هناك جهات تعمل على عرقلة عمل مديرية الاقامة اثناء البحث عن العمالة الاجنبية في المراكز التجارية والشركات التي يعملون بداخلها.وقال العبادي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “البرلمان يقوم بدوره في التشريع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تحمل الداخلية مسؤولية دخول العمالة الأجنبية بشكل غير قانوني) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تحمل الداخلية مسؤولية دخول العمالة الأجنبية بشكل غير قانوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).