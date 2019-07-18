2019/07/18 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التجارة، امس الأربعاء، تجهيز السكائر مع المفردات التي تجهزها ضمن نظام البطاقة التموينية وفق التخصيصات المالية لقانون الموازنة العامة للدولة والمحددة بمواد (السكر وزيت الطعام والطحين والرز) .وقالت الوزارة في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “ماتردد من تصريحات نقلتها بعض وسائل الاعلام حول تجهيز مادة السكائر للمواطنيين ضمن مفردات البطاقة التموينية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التجارة تنفي تجهيز السكائر ضمن البطاقة التموينية وتؤكد ان الوكلاء غير ملزمين بتوزيعها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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