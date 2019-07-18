2019/07/18 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، إتخاذ سلسلة إجراءات لتسهيل عملها بإنجاز معاملات المواطنين بسرعة أكبر.وقــال مـعـاون مـديـر عام المديـريـة لـلـشـؤون الفنية اللواء ضياء حسين عبد في تصريح صحفي له , إن مـديـريـتـه “وبتوجيه مباشـر مـن وزيـر الداخلية ياسـين طاهر الياسري ، اتخذت سلسلة إجراءات من شأنها تسهيل عملية إنجاز معاملات المواطنين في نفس اليوم.وأضــاف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تعلن إجراءات مهمة وتوجه دعوة لأصحاب مركبات الحمل النعيم نيوز.

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