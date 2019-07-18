نيمار يرغب في الانتقال إلى يوفنتوس

2019/07/18 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..يرغب البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، في الانضمام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية إيطالية.وارتبط نيمار بالرحيل في الفترة الأخيرة عن صفوف سان جيرمان والعودة إلى صفوف برشلونة الإسباني، علما بأن عقده سينتهي في صيف 2022.وذكر موقع “فوتبول إيطاليا”، […]

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