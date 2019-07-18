2019/07/18 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق في ستوديو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيودو اليابانية، الخميس، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، حسبما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية نقلا عن الشرطة.وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق لمعرفة إن كان الحريق قد نجم عن هجوم متعمد، وذكرت أن الشرطة لم تصرح بعدد القتلى.وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون ذكرت، في وقت سابق،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتلى بحريق داخل ستوديو لأفلام الرسوم المتحركة في اليابان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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