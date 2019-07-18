قبل أكثر من 60 عامًا.. بغداد في صور نادرة!

2019/07/18 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتعتبر مرحلة الخمسينيات من أهم المراحل التي مر بها العراق، سواء على مستوى السياسة والتي شهدت في نهايتها تغييرًا في نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري، أو على مستوى المجتمع الذي يتأثر بالتغييرات السياسية الكبرى.

شهدت الخمسينيات منافسة إبداعية مختلفة في شتى الاتجاهات الفكرية والفنية، وكان تأثيرها عامًا وشاملًا على مجمل عملية التحديث في العراق، خاصة العاصمة بغداد

ويحسب الكثير من المهتمين أن حقبة الخمسينيات منذ بدايتها إلى نهايتها، هي من الحقب الذهبية على العراق، حيث شهد فيها منافسة إبداعية مختلفة في شتى الاتجاهات الفكرية والفنية، وكان تأثيرها عامًا وشاملًا على مجمل عملية التحديث في العراق، خاصة العاصمة بغداد.

يقول أحد المؤرخين، إن "أهم ما يميّز فترة الخمسينيات هو تطلع رواد الطبقة الوسطى النامية وحماستهم نحو التطوير والتغيير والحداثة"، خاصة على المستوى العمراني للعاصمة.

وضمن فقرة "أرشيف عراقي"، جمع لكم "ألترا عراق"، صورًا نادرة لبغداد تعود إلى العام 1955 نقلها عن صفحة الصحفي كوكب السيّاب، إليكم تفاصيلها:

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