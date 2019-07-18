2019/07/18 | 09:04

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صفقة بوغبا تجبر ريال مدريد على بيع خمسة لاعبين !

يريد نادي ريال مدريد الإسباني تعزيز صفوفه بالتعاقد مع الفرنسي بول

بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يدرس ريال مدريد بيع خمسة من

لاعبيه، للمساهمة في تمويل صفقة بوجبا.ويتطلع مانشستر يونايتد للحصول على 150 مليون جنيه إسترليني للاستغناء

عن بوجبا، وهو ما يجبر ريال مدريد على بيع عدد من لاعبيه.وتوضح الصحيفة أن الثلاثي داني سيبايوس، وماركو أسينسيو، وإيسكو،

مرتبطون بإمكانية الانتقال إلى البريميرليج.وتشير أيضًا إلى أن كلاً من إيسكو وأسينسيو محل اهتمام لأندية ليفربول

ومانشستر سيتي وكذلك مانشستر يونايتد.ويتطلع آرسنال لضم سيبايوس من صفوف النادي الملكي.تفيد الصحيفة أيضًا أن هناك لاعب آخر مرتبط بالرحيل وهو جاريث بيل،

والذي قد يعود لناديه السابق توتنهام.والكولومبي خاميس رودريجيز على رادار نادي أتلتيكو مدريد.وأنفق ريال مدريد مبلغ قدره 272 مليون جنيه إسترليني على صفقات الصيف

حتى الآن، حيث تعاقد مؤخرًا مع إدين هازارد ولوكا يوفيتش وإيدر

ميلتاو.

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