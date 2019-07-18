2019/07/18 | 09:04

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رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين وفتح شارع مغلق في بغداد

أعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، عن رفع الكتل الكونكريتية

عن موقعين وفتح شارع مغلق في العاصمة.

وذكر بيان للامانة انه "وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب

امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة تم رفع الكتل

الكونكريتية من محيط شركة النقل البري ضمن شارع الشركات في منطقة

النهضة وسط بغداد".وأشار الى "رفع الكتل الكونكريتية عن سوق الاثوريين في منطقة الدورة

جنوب بغداد وفتح شارع 24 ضمن المحلة 424 في الدورة ايضاً والمغلق

منذ سنة 2006 لتباشر بعد ذلك الكوادر الخدمية في بلديتي الرصافة

والدورة بحملة لتنظيف وتأهيل المواقع".

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