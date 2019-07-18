2019/07/18 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أشارت دراسة حديثة إلى أن الخطر الوراثي يشكل نسبة 74 في المئة من احتمال الإصابة بمرض سرطان الجلد حتى وإن كان للمصابين به عادات أفضل للرعاية الجلدية أكثر من غيرهم.وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن احتمال الإصابة بسرطان الجلد، وهو خامس أكثر الأمراض شيوعا في المملكة المتحدة، يرتفع بنسبة 74 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الخطر الوراثي يشكل 74% من الإصابة بسرطان الجلد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: الخطر الوراثي يشكل 74% من الإصابة بسرطان الجلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).