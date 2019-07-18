تقرير أممي: هناك 1.7 مليون طفل في العالم يعانون من نقص المناعة

2019/07/18 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشير تقرير الأمم المتحدة بخصوص البرنامج المشترك لمرض نقص المناعة والإيدز، إلى انخفاض عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة، حيث سجلت 1.7 مليون إصابة في عام 2018 .ووفقا لإحصائيات الخبراء انخفضت نسبة الإصابات مقارنة بعام 2010 بنسبة 16%.وهذا حسب رأيهم هو نتيجة العمل بالبرامج التي استخدمت في بلدان جنوب وشرق إفريقيا.فمثلا انخفض عدد

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