خلف كريم: تصاميم ملعب الطلبة كلفت ملياري دينار وأسم جديد للنادي

2019/07/18 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد المدرب والمحلل كروي خلف كريم، ان تصاميم ملعب الطلبة كلفت الدولة ملياري دينار ومن اتفق على التصاميم هي وزارة التعليم العالي في السنوات السابقة.

وبين خلف لبرنامج {كوورة} بثته قناة الفرات الفضائية مساء الأربعاء ان "على جماهير نادي الطلبة خلال التظاهرات امام وزارة التعليم ان لا تسئ لاحد من ادارة نادي الطلبة ووزير التعليم"،مبينا ان "رئيس نادي الطلبة علاء كاظم يحاول تسقيطنا امام الجماهير".وكشف خلف ان "وزير التعليم طرح فكرة تغيير اسم نادي الطلبة من اجل تشكيل هيأة عامة جديدة، وتغيير اسم نادي الطلبة الى اسم نادي الجامعة وهذا احد الحلول المطروحة".واكد، ان "الهيئة العامة لنادي الطلبة عبارة عن عوائل وفيها قاصرين"، منوها ان "ملعب الطلبة عبارة عن مكب للنفايات وفي الملعب كراج للسيارات".ومن جانب آخر لفت الى ان "مجموعة منتخبنا الوطني الثالثة في تصفيات امم اسيا وكاس العالم ليست صعبة وعلينا ان نقف مع منتخبنا كاتحاد وجمهور"، مبينا ان "خروج المدرب كيروش لن يؤثر على المنتخب الايراني".واضاف ان "المدرب العراقي كاتانيتش يجب ان ندعمه ولا نكسر به في البطولات المقبلة و كاتانيتش قدم بعض التنازلات من خلال الاستغناء عن نجله ومدرب اللياقة"، موضحا ان "بعض اعضاء اتحاد الكرة لا يرغبون باستمرار كاتانيتش مع المنتخب الوطني".



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