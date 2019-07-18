المرور العامة تعلن إجراءً مهماً وتوجه دعوة لأصحاب مركبات الحمل

2019/07/18 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، إتخاذ سلسلة اجراءات لتسهيل عملها بانجاز معاملات المواطنين بسرعة أكبر.وقــال مـعـاون مـديـر عــام المـديـريـة لـلـشـؤون الفنية اللواء ضياء حسين عبد في تصريح صحفي ان مـديـريـتـه “وبـتـوجـيـه مـبـاشـر مــن وزيــر الـداخـلـيـة يـاسـين طـاهـر الياسري، اتخذت سلسلة اجراءات من شأنها تسهيل عملية انجاز معاملات المواطنين في نفس اليوم.واضــاف، ان الاجـــراءات شملت زيــادة

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