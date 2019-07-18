2019/07/18 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أ كد محافظ البصرة اسعد العيداني، عدم وجود أي تخوف من التظاهرات في البصرة، مشيراً الى صدور بعض الموافقات لتظاهرات تيار الحكمة.وقال العيداني في برنامج “القرار لكم” على قناة دجلة، تابعه المركز الخبري الوطني NNC، إن “الجمعة السابقة أرادوا استبدال المحافظ بطريقة غير شرعية ولم يحصلوا على الأغلبية ويوجد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العيداني: لا خوف من تظاهرات الحكمة وأبوكلل تغيّب عن دوامه عاماً كاملاً المركز الخبري الوطني.

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