2019/07/18 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أن عدد المصابين بمرض الزهري في أوروبا ازداد بنسبة 70% ، وأن 85 % منهم هم من الرجال.تشير بيانات المركز الأوروبي للوقاية ومكافحة الأمراض، إلى أنه منذ عام 2010 ازداد عدد المصابين بمرض الزهري بنسبة 70 %.فإذا كان عدد المصابين بالمرض في أوروبا 33 ألفا عام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرض الزهري ينتشر في أوروبا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرض الزهري ينتشر في أوروبا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرض الزهري ينتشر في أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).