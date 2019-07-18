2019/07/18 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل بحث جديد إلى طريقة يمكن من خلالها جعل المريخ صالحا للسكن، وذلك عن طريق بناء “جزر صغيرة” من أخف المواد على الأرض.ويشير البحث إلى أن طبقة سميكة من “الصفائح” مصنوعة من “إيروجل السيليكا” (silica aerogel)، وهو مسحوق أبيض رقيق معظمه هواء، من أكثر الأنواع الشائعة للهلام الهوائي، ستكون كافية لعزل العالم المتجمد.وهذا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مادة غريبة على الأرض قد تكون مفتاح الحياة على المريخ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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