نفط الوسط يجدد تعاقده مع المغربي زكريا إسماعيل لموسم جديد

2019/07/18 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت إدارة نادي نفط الوسط الرياضي عن تجديد تعاقدها مع اللاعب المحترف المغربي زكريا إسماعيل، لموسم جديد بعد المستوى الطيب الذي قدمه اللاعب مع الفريق.

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