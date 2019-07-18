الحشد الشعبي:مناطق حمرين ومكحول وعلاس مؤمنة 100%

2019/07/18 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الحشد الشعبي محور الشمال، الخميس، ان مناطق حمرين ومكحول وعلاس مؤمنة 100%، لافتاً الى ان الطريق مابين كركوك وصلاح الدين ونينوى مؤمن وسالك ليلا ونهار، من خلال انتشار القوات الامنية والكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة.وقال مسؤول اعلام المحور الشمالي للحشد الشعبي علي الحسيني في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى ، ان “مناطق

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