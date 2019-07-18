صحف الخميس تتابع حادث مقتل نائب القنصل التركي في أربيل وردود الافعال بشأنه..وعزم البرلمان التصويت على قانون الانتخابات المحلية الاسبوع المقبل

2019/07/18 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت صحف الخميس الصادرة اليوم حادث مقتل نائب القنصل التركي في أربيل وردود الافعال بشانه..وعزم البرلمان التصويت على قانون الانتخابات المحلية،الاسبوع المقبل.فقد قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان انقرة وعدت بالرد السريع على مقتل أحد دبلوماسييها في أربيل امس، وفيما أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاعتداء ووصفه بـ(الشنيع)، نفى حزب العمال الكردستاني صلته […]

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