2019/07/18 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس صوت مجلس النواب الأمريكي على قرارات ترفض بيع ذخيرة أسلحة إلى السعودية وحلفاء آخرين.لكن من المتوقع أن يستخدم الرئيس دونالد ترامب حق النقض للمضي قدما في اتمام هذه الصفقات.وجاء التصويت بعد حوالي شهر من تأييد مجلس الشيوخ 22 قرارا ترفض جميعها خطة ترامب لبيع أسلحة على الرغم من اعتراضات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب الأمريكي يصوت ضد صفقات أسلحة للسعودية وكالة خطوة برس.

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