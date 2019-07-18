علماء: مادة غريبة على الأرض قد تكون مفتاح الحياة على المريخ

2019/07/18 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..توصل بحث جديد إلى طريقة يمكن من خلالها جعل المريخ صالحا للسكن، وذلك عن طريق بناء “جزر صغيرة” من أخف المواد على الأرض.ويشير البحث إلى أن طبقة سميكة من “الصفائح” مصنوعة من “إيروجل السيليكا” (silica aerogel)، وهو مسحوق أبيض رقيق معظمه هواء، من أكثر الأنواع الشائعة للهلام الهوائي، ستكون كافية لعزل […]

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