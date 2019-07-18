بالصور… مديرية الامن تقيم دورة استخدام وتفكيك السلاح الرشاش لمقاتليها

2019/07/18 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت مديرية الامن دورة استخدام وتفكيك السلاح الرشاش عيار ١٢ونصف ملم 50 كيل لمقاتليها في قاطع عمليات صلاح الدين.

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