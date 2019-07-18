لجنة نيابية تحمل الداخلية مسؤولية دخول العمالة الأجنبية بشكل غير قانوني

2019/07/18 | 09:24

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بغداد :سومر نيوز

حمل عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية اسعد العبادي، الخميس، وزارة الداخلية مسؤولية دخول العمالة الاجنب...

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