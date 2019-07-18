سائرون تتلقى أمراً من الصدر بشأن ملف جدلي وتقر بضعف

2019/07/18 | 09:24

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بغداد :سومر نيوز

أكد القيادي في تحالف سائرون جاسم الحلفي، اليوم الخميس، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمر بإنهاء...

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