العيداني: لا خوف من تظاهرات الحكمة وأبوكلل تغيّب عن دوامه عاماً كاملاً

2019/07/18 | 09:24

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بغداد/ سومر نيوز

أكد محافظ البصرة اسعد العيداني، عدم وجود أي تخوف من التظاهرات في البصرة، مشيراً الى صدور بعض الموافقا...

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