2019/07/18 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد صراع طويل مع المرض لأكثر من 3 سنوات، توفيت زوجة الممثل المصري القدير رشوان توفيق وتم تشييع جثمانها عقب صلاة عصر من مسجد السيدة نفيسة في مصر.وبان الحزن بشكل كبير على وجه توفيق أثناء تشييع شريكة حياته حيث انهمرت دموعه، في وقت شارك في الجنازة نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي وعدد من الأقارب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثل مصري مشهور ينهار بعد وفاة زوجته ويبكي جمهوره بحديثه عنها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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