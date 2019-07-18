النقل البري في النهضة تتحرر من الكتل الكونكريتية

2019/07/18 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين وفتح شارع مغلق في بغداد

وقال بيان، لامانة بغداد، تلقته، العهد نيوز، اليوم

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