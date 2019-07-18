2019/07/18 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج مئات إلى شوارع نيويورك للاحتجاج على قرار لوزارة العدل الأمريكية بعدم توجيه اتهامات إلى شرطي بالمدينة في واقعة خنق أفضت إلى وفاة رجل أسود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنصرية في أمريكية ... احتجاجات في نيويورك لعدم اتهام شرطي بقتل رجل أسود) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العنصرية في أمريكية ... احتجاجات في نيويورك لعدم اتهام شرطي بقتل رجل أسود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).