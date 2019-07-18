النزاهة تُوضِحُ تفاصيل ضبطها ستين حاوية محملة بمواد غذائية في ميناء أم قصر

2019/07/18 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أفصحت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن تفاصيل ضبطها ستين حاويةً محمَّلةً بِمَوَادّ غِذَائِيَّةٍ مختلفةٍ أثناء محاولة تهريبها من ميناء أمِّ قصر.وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة بالمحافظة تَمَكَّنُوا من ضبط ستين حاويةً محمَّلةً بِمَوَادّ غِذَائِيَّةٍ مختلفةٍ في ميناء أمِّ قصر […]

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