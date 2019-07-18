2019/07/18 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الفنانة غادة عبدالرازق مقاطع فيديو، عبر خاصية “الاستوري”، بحسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الـ54.وظهرت غادة في الفيديو وبجانبها “تورتة” مكتوب عليها “happy birth day mamy”، واكتفت بوضع قلوب في تعليقها.وتقضي غادة خلال هذه الأيام فترة استجمام مع أسرتها بجزر المالديف.جدير بالذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق من مواليد6 يوليو،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غادة عبدالرازق تنشر فيديوهات من حفل عيد ميلادها بالمالديف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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