وصول جثمان القنصل التركي الى أنقرة

2019/07/18 | 09:49

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كلمة - متابعة

وصل جثمان نائب القنصل التركي العام في مدينة اربيل ، يوم

الخميس، الى انقرة.

ومن المقرر ان تجري مراسم رسمية يحضرها مسؤولون اتراك كبار بينهم

وزير الخارجية، مولود تشاوش اوغلو، لكي يوارى الدبلوماسي الثرى الى

مثواه الاخير.

وقتل الدبلوماسي التركي ومعه مواطنين اثنين من اقليم كردستان العراق

بهجوم مسلح وقع بعد ظهر امس الاربعاء داخل مطعم وسط مدينة اربيل .

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