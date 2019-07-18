موزيلا تطلق الإصدار 68 الجديد من فايرفوكس

2019/07/18 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أطلقت شركة موزيلا الإصدار 68 الجديد من متصفحها الشهير فايرفوكس، والذي ينصب اهتمامه على الأدوات الإضافية “Add-ons”.وذكرت الشركة أن ” الإصدار 68 الجديد يُولي اهتمامًا كبيرًا بوضوح عرض الأدوات الإضافية وسهولة إدارتها، وعندما يقوم المستخدم بإدخال الأمر about:addons في سطر العنوان، تظهر له على الفور أي الأدوات الإضافية نشطة وأيها غير نشطة”.كما […]

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