2019/07/18 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد القيادي في تحالف سائرون جاسم الحلفي، اليوم الخميس، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمر بإنهاء عمل سائرون في لجنة الدرجات الخاصة، مشيراً الى أنه من واجب النواب التشريع والرقابة وليس متابعة ملفات التعيين والمشاريع.وقال الحلفي في مقابلة مع قناة العراقية تابعها المركز الخبري الوطني NNC، إن “السيد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص سائرون تتلقى أمراً من الصدر بشأن ملف جدلي وتقر بضعف “جبهة الاصلاح” المركز الخبري الوطني.

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