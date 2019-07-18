عبد المهدي: نبارك حصول العراق على رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب

2019/07/18 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الأربعاء، العراق بالإنجاز الإعلامي المتحقق وحصول العراق على رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب.وقال عبد المهدي في بيان له تلقينا ببالغ الارتياح الإنجاز الإعلامي المتحقق بحصول العراق على رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بدورته الجديدة، وابارك كل جهد وطني من شأنه تعزيز دور العراق …

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