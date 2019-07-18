نائب: تأخير اعلان مرتكبي جريمة أربيل سيولد الشكوك ويوجه اصابع الاتهام للعائلة البارزانية

واستنكر شمس الدين “هذا العمل الارهابي الذي يحاول البعض من خلاله خلق ازمات جديدة بين العراق وجيرانه من خلال قتل الدبلوماسيين او الاعتداء على السفارات وغيرها من التصرفات اللامقبولة”.
ووجه عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل “اصابع الاتهام في زعزعة الامن باقليم كردستان الى رئيس الاقليم ورئيس الحكومة هناك والصراع الخفي الذي لايزال قائماً بينهما بالسيطرة على الملف الامني وما اعقبها من تغييرات طالت الكثير من القيادات الامنية المهمة”،مؤكداً ان “رئيس الاقليم يحاول ادارة الملف الامني دون ادنى فكرة عنه”.
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