البرلمان الامريكي يؤيد منع صفقات بيع أسلحة للسعودية

2019/07/18 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أيد مجلس النواب الأمريكي قرارات تمنع بيع ذخيرة الأسلحة الموجهة للسعودية والإمارات، وأحالها للبيت الأبيض حيث وعد الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق باستخدام حق النقض “الفيتو” ضدها.وبعد مرور ما يقرب من شهر على إقرار مجلس الشيوخ 22 قرارا تقضي بعدم الموافقة على خطة ترامب لبيع أسلحة بـ8,1 مليار دولار […]

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