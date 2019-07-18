2019/07/18 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه برس

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الخميس، عن توجه برلماني لتحويل موازنة 2020 من البنود إلى المشاريع في ثلاث وزارات.

وقال كوجر في حديث أوردته صحيفة “الصباح” وأطلعت عليه “الاتجاه برس”، إن “هناك جلسات تداولية بين الحكومة وعدد من اعضاء اللجنة بشأن موضوع تحويل موازنة الدولة من بنود الى مشاريع واداء”، مبيناً ان “الكثير من الدول تجاوزت مرحلة موازنة البنود واصبحت تعمل بموازنة الاداء والمشاريع، خاصة دول جوار العراق باعتبارها فاعلة اكثر”.

واضاف ان “الخطة تقضي بتطبيق الموازنة الجديدة في ثلاث وزارات هي التربية والصحة والتخطيط على سبيل التجربة”.

وبشأن انضاج الموازنة، وتمكينها من تحقيق اهدافها المرسومة لها في تنفيذ المشاريع، اوضح عضو اللجنة حنين قدو بحسب الصحيفة، انه “لا مانع من مشاركة الحكومات المحلية من محافظين او مسؤولين في اعداد الموازنة المقبلة لمعرفة احتياجاتهم في ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية”.

KKK

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