ميغان ماركل تشتكي من الحياة الملكية الصعبة

2019/07/18 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، عن أسفها لأنها واجهت صعوبات بعد زواجها من الأمير البريطاني هاري.وذكرت صحيفة “ديلي ميرور”، أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، حضرا يوم الأحد 14 يوليو الجاري العرض الأول لفيلم “الملك الأسد”، والتقيا مجموعة من الممثلين الذين أدوا أصوات الشخصيات في الفيلم الجديد ومنهم المغني فاريل ويليامز المشارك بتسجيل الموسيقى

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