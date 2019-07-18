2019/07/18 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / خطوة برس أفصحت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، عن تفاصيل ضبطها ستين حاويةً محمَّلةً بِمَوَادّ غِذَائِيَّةٍ مختلفةٍ أثناء محاولة تهريبها من ميناء أمِّ قصر .دائرة التحقيقات بالهيأة بَيَّنَت في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه أن “ملاكات مديريَّة تحقيق الهيأة بالمحافظة تَمَكَّنُوا من ضبط ستين حاويةً محمَّلةً بِمَوَادّ غِذَائِيَّةٍ مختلفةٍ في ميناء أمِّ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط 60 حاوية مخالفة لمواد غذائية في أم قصر وكالة خطوة برس.

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