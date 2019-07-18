2019/07/18 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس نجح فريقا القاسم وزاخو، أمس الاربعاء، بالتأهل الى الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم المقبل.وقالت مصادر صحفية ان “فريق القاسم نجح في حسم تأهله من الجولة الماضية، بعدما تصدر مجموعته اثر فوزه على فريق كربلاء بثلاث اهداف نظيفة، فيما استطاع زاخو ان يخطف فوزاً في الدقائق الاخيرة امام برايتي بهدفين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القاسم وزاخو إلى دوري الأضواء وكالة خطوة برس.

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