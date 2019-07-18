المكسيك : أزمة وشيكة مع واشنطن رغم تراجع أعداد المهاجرين

2019/07/18 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت الخارجية المكسيكية أن أعداد المهاجرين الذين يدخلون البلاد متوجهين للولايات المتحدة تراجع بنحو الثلث في يونيو، وحذرت من أن الأزمة لا تزال ماثلة ما لم يتراجع العدد بشكل أكبر.وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ماكسيميليانو رييس، إن نحو مئة ألف شخص غالبيتهم من دول أمريكا الوسطى […]

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