ضبط ستين حاوية محملة بمواد غذائية معدة للتهريب في ميناء أم قصر

2019/07/18 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للاخبار/ كشفت هيئة النزاهة، يوم الخميس، عن تفاصيل ضبطها ستين حاويةً محملةً بِمواد غذائِيّة مختلفةٍ أثناء محاولة تهريبها من ميناء أم قصر.وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقت وكالة النبأ للاخبار نسخة منه، أن "ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة بالمحافظة تَمَكنوا من ضبط ستين حاويةً محمَّلةً بِمَوَادّ غِذَائِيَّةٍ مختلفةٍ في ميناء أمِّ قصر الشمالي خلال محاولة تهريبها بأولياتٍ وأختامٍ مزورةٍ لمصلحة إحدى الشركات الأهليَّة".

واضاف، أن "ملاكات المديريَّة، وبعد مرابطتهم لمدة يومين متواصلين في الميناء، تَمَكَّنُوا، وبموجب مذكرةٍ قضائيةٍ، من ضبط السيارات الـ (42) التي كانت تحمل الحاويات وتهمُّ بتهريبها، لولا مرابطة ملاكات المديريَّة الذين تمكنوا أيضاً من ضبط الأوليات كافة والأختام المزورة، فضلاً عن الحاويات المحمَّلة بالموادِّ الغذائيَّة والسيارات الناقلة"

ونوه البيان الى، انه تم "تنظيم محضر ضبط بالمبرزات المضبوطة، بغية عرضه أمام الجهات القضائيَّة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسة ".

وكانت الهيئة قد أعلنت في الحادي عشر من تموز الجاري عن ضبط عشرات السيَّارات الممنوع إدخالها إلى العراق مُعدَّةٍ للتهريب داخل حاوياتٍ حديديَّـةٍ في ميناء أمِّ قصر الشمالي.



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