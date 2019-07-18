نقل جثمان نائب القنصل التركي الى انقرة

2019/07/18 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ومن المقرر ان تجري مراسم رسمية يحضرها مسؤولون اتراك كبار بينهم وزير الخارجية، مولود تشاوش اوغلو، لكي يوارى الدبلوماسي الثرى الى مثواه الاخير.وقتل الدبلوماسي التركي ومعه مواطنان اثنان من اقليم كردستان بهجوم مسلح وقع بعد ظهر امس الاربعاء داخل مطعم وسط مدينة اربيل .انتهى..م.م

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