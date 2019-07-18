نصيف تدعو إلى فتح أكبر قضية تهريب وغسيل اموال

2019/07/18 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، الخميس، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ووزير الداخلية ياسين الياسري والقضاء والادعاء العام بالإيعاز الى المفتش العام في وزارة المالية بفتح اكبر قضية تهريب وغسيل اموال وتزوير وتهديد واستغلال للمنصب الوظيفي من قبل كبار مفتشي الداخلية والكمارك وعلى مرأى ومسمع (رقابي الداخلية) وبحمايته.وقالت نصيف […]

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